8 مواقع ترفيهية تنتظر زوار فعالية “عيد الرياض”

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تنظم أمانة منطقة الرياض فعالية “عيد الرياض” بساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، حيث تستمر خلالها المسابقات والأمسيات المتنوعة على مدار 3 أيام.

ويحتوي موقع الفعالية على 8 مناطق، تتمثل في ساحة المرح “منطقة الأطفال”، ومفاجآت العيد “منطقة العروض”، وجرب تغلبني “منطقة المنافسة”، وسفرة العيد “منطقة الأكل”، إضافة إلى بازار العيد “منطقة السوق القديم”، وأماسيكم “منطقة المسرح”، وحياكم ببيتكم “المجلس”، ومجلس الأمانة “مجلس كبار الشخصيات”.

وتستعد الرياض بحدائقها وساحاتها البلدية لاستقبال السكان والزوّار في مختلف الأحياء، بهدف الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع توفير خيارات ترفيهية متعددة.