8 نصائح لقيادة آمنة خلال هطول الأمطار

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قدّمت أمانة محافظة الطائف، مجموعة من النصائح والإرشادات لقائدي المركبات لضمان القيادة الآمنة خلال هطول الأمطار.

وأوصت الأمانة، قائدي المركبات بالتأكّد من عمل مساحات سياراتهم، وتشغيل المكيف على الحار أو البارد لتجنب حجب الرؤية، والتأكّد من تشغيل الأنوار الخلفية، والتأكّد من الفرامل وضغط الهواء في الإطارات.

ونصحت بتخفيف السرعة وترك مسافة آمنة بين المركبة والسيارة التي أمامها، والحذر من استخدام مثبت السرعة، ومعرفة موقع فلتر الهواء بالمركبة لتجنب كسره نتيجة دخول المياه فيه، مع استخدام “خرائط جوجل” لمعرفة أماكن الازدحام لتجنبها.