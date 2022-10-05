80% من الأطفال يهملونها.. كيف تحفز أبناءك للعناية بأسنانهم؟

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وجهت منصة “عش بصحة”، المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، الآباء والأمهات إلى تحفيز أبنائهم للاهتمام بأسنانهم.

وقالت المنصة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”: “حفز طفلك على الاهتمام بأسنانه، عبر وضع مكافآت وجداول وأدوات جذّابة تساعده على نظافة أسنانه”.

وكانت وزارة الصحة، أفادت أن نسبة 9 من كل 10 أطفال يصابون بالتسوس في المملكة، وكشفت الوزارة أن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في أول سنتين بلغت حوالي 98%.

وبينت “الصحة” أن 80% من الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 6 سنوات، لا ينظفون أسنانهم بانتظام، فيما أوضحت الوزارة أنه يمكن الوقاية من تسوس الأسنان بشكل كامل.

ونصحت الوزارة باتباع الآتي للوقاية من تسوس الأسنان:

1- تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل يوميًا.

2- تنظيف اللسان.

3- استخدام خيط الأسنان.

4- زيارة الطبيب كل 6 أشهر، لاكتشاف التسوس في بداياته.

5- الاهتمام بالغذاء المتوازن، والابتعاد عن السكريات والكربوهيدرات.