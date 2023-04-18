المحيميد: من الخطأ أن نسأل “هل القائد يولد أم يُصنع”، وغير صحيح ما يُقال إن نسبة القادة بالمجتمعات 2% (فيديو)

قال الدكتور صالح المحيميد المتخصص في شأن القيادة، أن 80% من القيادة صناعة ذاتية، ومن الخطأ أن نسأل “هل القائد يولد أم يُصنع”، وغير صحيح ما يُقال إن نسبة القادة بالمجتمعات 2%.

وأضاف المحيميد، خلال ظهوره في برنامج الليوان، الذي يقدمه عبدالله المديفر، عبر قناة روتانا خليجية: “تعريف القيادة يرتبط بمرحلة الطفولة والقيم والمسؤولية والتفاعل والحكمة، لذا القيادة عملية التفاعل المؤثر بين القائد والفريق من أجل تحقيق مسؤولية مشتركة”.

وأشار إلى أن تعريفات القيادة تعددت بعدد الباحثين الذين تناولوها.

80% من القيادة صناعة ذاتية..

الدكتور صالح المحيميد: من الخطأ أن نسأل "هل القائد يولد أم يُصنع"، وغير صحيح ما يُقال إن نسبة القادة بالمجتمعات 2%#صالح_المحيميد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/sfkAqbVcy5 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 17, 2023

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