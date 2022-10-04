80 % من سكان بنجلادش يُحرمون من الكهرباء.. ماذا حدث؟

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قال مسؤول حكومي في بنجلادش إن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق كبيرة في البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد تعطل جزئي في الشبكة، مضيفا أن السلطات تعمل على استعادة إمدادات الطاقة تدريجيا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 168 مليون نسمة.

وذكر شميم حسن، المسؤول في مجلس تنمية الطاقة في بنجلادش، لرويترز إن شبكة الكهرباء تعطلت الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في 75 بالمئة إلى 80 بالمئة من بنجلادش.

وأضاف “حسن”: “نحاول استعادة النظام” مضيفا أن المرافق تنتج حاليا حوالي 4500 ميجاوات من الطاقة مقارنة بطلب يبلغ 14200 ميجاوات على مستوى البلاد، مبينا أن التحقيق جار لمعرفة سبب انهيار الشبكة.

وشهدت مناطق كثيرة من بنجلادش انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي هذا العام، على الرغم من الجهود المبذولة لتقنين إمدادات الغاز وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية. ويمثل الغاز الطبيعي نحو ثلاثة أرباع مصادر توليد الطاقة في البلاد.