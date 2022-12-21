8087 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك في مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك

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قدّم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمجمع إرادة والصحة النفسية في تبوك خدماته لـ 8087 مستفيدًا خلال عام ٢٠٢٢ م.

وأوضحت صحة تبوك أن عدد المستفيدين من عيادة النطق والتخاطب بلغ 2076 مستفيدًا ، وعيادة الخدمات النفسية 1669 مستفيدًا ، وعيادة المخ والأعصاب 151 مستفيدًا ، وعيادة طب نفسي 3867 مستفيدًا ، فيما بلغ عدد المستفيدين من عيادة العلاج الوظيفي 324 مستفيدًا.

وأضافت أن المركز يقدم الخدمات التخصصية عن طريق استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال التشخيص والعلاج والتدخل المبكر والتدريب والتأهيل لاضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال بشكل متكامل وجودة عالية.

كما يستقبل المركز الحالات التي تعاني من طيف التوحد والنطق والتخاطب والاضطرابات السلوكية، بالإضافة إلى حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه ومتلازمة داون، وكذلك التأخر العقلي والتأخر النمائي الشامل.