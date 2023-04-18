85,000 مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية أجياد للدعوة خلال رمضان

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بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدمتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الخامس والعشرين منه أكثر من 85.332 مستفيدا ، في إطار جهود الجمعية في نشر العلم الصحيح تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح.

وشملت البرامج الدعوية التي نفذتها الجمعية خلال رمضان الحالي تقديم 28 كلمة وعظية, و28 درسا علميا ، وتوزيع 42732 مصحفاً مترجماً بسبع وعشرين لغة عالمية, وتوزيع 6000 حقيبة حفاوة ضيف الرحمن, وتوزيع أكثر من 2500 مطوية, وإقامة 3 مسابقات إلكترونية، وإنتاج مقاطع انيميشن من خلال مشروع مقتدون الذي حظي بمشاهدة أكثر من 8 ملايين ظهور, وشارك في تنفيذ المبادرات الرمضانية أكثر 60 متطوعًا ومتطوعة, إضافة إلى تنفيذ الجمعية العديد من المبادرات الإلكترونية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بتاوي أن الجمعية نفذت البرامج الدعوية الرمضانية بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بالوزارة والمتعاونين, وأقيم البرامج الدعوية في أربعة جوامع بمنطقة الحرم المكي؛ وهي: جامع البغدادي، وجامع السبيل، وجامع الكعكي، وجامع الأمير متعب, مشيرا إلى أن عناوين البرامج والكلمات والدروس تمحورت حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وتعزيز الأمن الفكري، وعن الصلاة والزكاة وبيان فضل العمرة في رمضان.