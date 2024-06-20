“8700” حاج يستفيدون من مبادرة “خدمتكم شرف” بمطارات الدمام

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نجحت مطارات الدمام في تفعيل خطتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات سفرهم لموسم حج العام 1445هـ، من خلال مبادرة “خدمتكم شرف”، وإتمام تسيير رحلات المغادرة والقدوم للحجاج، وبوصول آخر رحلة لعودة الحجيج في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس في مطار الملك فهد الدولي حيث بلغ عدد الحجاج أكثر من 8700 من حجاج الحملات .

وبين الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، أن المبادرة تُعنى بتفويج ضيوف الرحمن وتسهيل سفرهم وتقديم الرعاية والإرشاد عبر تخصيص منطقة للحجاج تحتضن جميع الخدمات التي يحتاجون إليها من بينها الإرشاد والفتوى بلغات متعددة ومن ضمنها لغة الإشارة، الخدمات الصحية الأولية على اختلافها، منصات مخصصة لحجاج بيت الله الحرام للتسجيل وقيد الأمتعة، توفير خدمات آنيَة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة، مواقع محددة لحملات الحج، توفير منصات للخدمات الفورية والتفاعلية مع الحجيج للجهات الحكومية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة، كما أطلقت خدمة النقل الترددي بالاتجاهين من حاضرة الدمام إلى مطار الملك فهد الدولي بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية عبر توفير 2000 تذكرة مجانية.

وأشار إلى أن المبادرة حظيت في نسختها الثامنة للعام 1445هـ بالشراكة الناجحة مع 23 جهة حكومية وخاصة، خططاً لضمان سلاسة وانسيابية حركة الحجاج في المغادرة والقدوم، وإتاحة الفرصة لأكثر من 300 متطوع للعمل ميدانياً لخدمة ضيوف الرحمن، ومشاركة أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة من الجهات الحكومية والخاصة العاملة بمطارات الدمام شهدت نجاحاً في تسيير 22 رحلة في المغادرة والقدوم لخدمة ضيوف الرحمن من مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي .

وأوضح الحسني، أن مطارات الدمام سجلت أرقاماً قياسية لأعداد المسافرين والحركة الجوية في مطار الملك فهد الدولي، يوم الخميس 7 ذو الحجة الحالي، حيث بلغ عدد المسافرين 50,139 مسافراً، محققة نسبة نمو بلغت 20% مقارنة بأعلى رقم سُجّل خلال العام 2023م، كما سجل المطار في نفس اليوم رقماً قياسياً جديداً في الحركة الجوية، بلغ 374 رحلة، محققا نمواً يقدّر بـ 8٪؜ مقارنة بأعلى رقم للرحلات سُجّل خلال العام 2023م.