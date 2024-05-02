88% من اللاعبين الإيطاليين يحبذون الانتقال للدوري السعودي

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أظهرت نتيجة استطلاع لبرنامج تلفزيوني إيطالي أن 88% من اللاعبين الإيطاليين يحبذون فكرة الانتقال لدوري روشن السعودي، ومن بينهم المهاجم ماريو بالوتيلي ولاعب الوسط جورجينيو.

وأجرى برنامج “لي ليني” تجربة طريفة بالتواصل مع لاعبين إيطاليين بارزين لجس نبضهم بشأن فكرة الانتقال للدوري السعودي، الذي جذب أسماء عالمية في السنوات الأخيرة مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما ورياض محرز وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش وفقا لـ “الشرق”.

وقدم البرنامج عروضاً مزيفة لـ50 لاعباً إيطالياً مقابل 30 مليون يورو في الموسم، وكانت النتيجة موافقة 88% مقابل رفض 12%.

وكان من أبرز الموافقين بالوتيلي، مهاجم منتخب إيطاليا السابق، الذي كان رده كالآتي: “يمكنني الذهاب إلى هناك بالتأكيد، نحتاج للجلوس والاتفاق لتكون الأمور رسمية، الراتب جيد”.

كما أعطى جورجينيو (32 عاماً)، أفضل لاعب في أوروبا عام 2021 ولاعب وسط أرسنال حالياً ونابولي وتشيلسي سابقاً، الضوء الأخضر للانتقال للمملكة.

وقال جورجينيو للبرنامج: “أنا منفتح على الاستماع للعرض بلا مشاكل، يمكنكم التواصل مع وكيل أعمالي”.

وكان من أبرز المقتنعين بالفكرة أيضاً الدولي جياكومو بونافنتورا، لاعب وسط ميلان السابق وفيورنتينا الحالي، قائلاً: “عقدي ينتهي خلال عام، ربما أغير النادي وأتجه إلى السعودية”.

بينما قال ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان: “نعم، سأتحدث مع وكيلي وأعيد الاتصال بكم”.