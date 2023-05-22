9 آلاف طالب يخوضون تجربة “رحلة الفضاء” عبر المراكز والأندية العلمية

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يشارك 9 آلاف طالب في خوض أول تجربة علمية لهم؛ للتعرف على محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتتيح التجربة، التي ستقام في الفترة من 25 إلى 29 مايو، التواصل المباشر واللحظي مع رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، وذلك بعد مرور نحو 40 سنة على رحلة صعود أول رائد فضاء سعودي هو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما تتيح لهم إجراء تجارب علمية في “بيئة انعدام الجاذبية” بمقرات المراكز والأندية العلمية المدرسية، بعد ربطها بمحطة الفضاء الدولية التي ستقام فيها التجارب بشكل متزامن من خلال رواد الفضاء.

وستنفذ أيضاً تجربة الوصول الافتراضي إلى عالم الفضاء للطلبة المستهدفين في إدارات التعليم، وذلك بمقارنة تجاربهم على الأرض مع تلك التي سيتم إجراؤها على الفضاء.