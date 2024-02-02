9 أطعمة تعزز صحة البشرة والشعر.. احرص على تناولها

المناطق_متابعات

لحماية شعرنا وبشرتنا نبحث دائماً عن أفضل المستحضرات والمراهم التي تحتوي على البيوتين المعروف أيضاً باسم فيتامين “بي 7” إذ يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الجلد والشعر وحتى الأظافر.

إلا أن الخبراء ينصحون بدمج الأطعمة الغنية بالبيوتين في النظام الغذائي كطريقة أكثر طبيعية وفعالية لدعم الصحة العامة بدلًا من الاعتماد فقط على المكملات الغذائية.

وفيما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة غنية بالبيوتين بحسب موقع “تايمز اوف إنديا”.

1. البيض

يعد البيض مصدراً ممتازاً للبيوتين، حيث يحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين “بي 7” إلى جانب عناصر غذائية حيوية.

2 . المكسرات والبذور

كذلك المكسرات من اللوز والجوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس فهي مليئة بالبيوتين وتعد وجبات خفيفة مغذية تساهم في صحة الشعر والجلد.