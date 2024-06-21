9 قتلى في الصين إثر أمطار غزيرة

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أودت الأمطار الغزيرة في جنوب الصين بتسعة أشخاص فيما لا يزال ستة في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

تسببت الأمطار في مقاطعة غوانغدونغ هذا الأسبوع بفيضانات وانزلاقات أتربة. لكن كافة أنحاء البلاد تشهد ظواهر طقس قاسية.

في مقاطعة جياولينغ قرب مدينة ميجو، قضى خمسة أشخاص وفُقد اثنان عقب الفيضانات، بحسب شبكة سي سي تي في التلفزيونية.

وفي منطقة أخرى من ميجو، لقي أربعة أشخاص حتفهم وفُقد أربعة، وفق الشبكة.

وأضافت الشبكة أن بعض المناطق شهدت “فيضانات تحدث مرة في قرن … (أو) هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات”.

وجاءت الأمطار الغزيرة في الجنوب بينما تشهد مساحات كبيرة من شمال البلاد مستويات حرارة مرتفعة جدا تجاوزت 35 درجة.

يقول العلماء إن التغيّر المناخي يزيد من وتيرة وغزارة الأمطار وموجات الحر.

وغازات الدفيئة من الأسباب الرئيسية للتغير المناخي. والصين أكبر مصدر للانبعاثات.