9 محطات أوروبية تنقل مباراة النصر والاتفاق

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تدخل مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم، والاتفاق ضيفه، تاريخ الكرة السعودية والعربية، كأول مباراة تم نقلها عبر 9 محطات تلفزيونية أوروبية، فازت بحقوق نقل دوري روشن السعودي خلال الأيام الماضية.

ويستضيف النصر نظيره الاتفاق، الأحد، ضمن ختام منافسات الجولة 14، في مباراة تشهد الظهور الأول للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بالقميص الأصفر النصراوي، وفقاً ل”الرياضية”.

ومن المنتظر أن تبث 9 محطات في فرنسا، إيطاليا، البرتغال، ألمانيا، سلوفينيا، صربيا، اليونان، كرواتيا، سلوفاكيا، المباراة التي يحتضنها ملعب مرسول بارك في الرياض العاصمة السعودية.

وحرمت عقوبة انضباطية، عشاق الساحرة المستديرة، من مشاهدة الأسطورة البرتغالية يلعب رسميًا عقب التوقيع معه مباشرة في مواجهتي النصر أمام الطائي والشباب، بعد أن قضي عقوبة إيقاف مباراتين فرضها عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خلال فترة تمثيله مانشستر يونايتد فريقه السابق.