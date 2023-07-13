9 منتزهات طبيعية بنجران تستقبل الزوار خلال إجازة الصيف لهذا العام

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هيَّأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة الصيف لهذا العام 1444هـ.

وكثَّفت أمانة المنطقة أعمالها في تهيئة وتجهيز 9 منتزهات بالمنطقة ومحافظاتها،وأكثر من 80 حديقة عامة،كما فتحت أبواب منتزه الملك فهد الوطني بـ”غابة سقام” الذي يعد من أكبر المنتزهات بالمملكة على مدار الساعة لاستقبال الزوار خلال إجازة الصيف لهذا العام.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش،حرصَ الأمانة على أن تكون تلك المواقع متنفساً حقيقياً لأهالي وزوَّار مدينة نجران خلال إجازة الصيف؛لما لها من أهمية في تحقيق المزيد من الرفاهية وتوفير أماكن مناسبة لهم لقضاء أوقات ماتعة.