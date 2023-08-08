90 % من المزروعات بمصر تروى بالصرف الصحي.. تصريح خطير و”الغذاء والدواء” توضح مجدداً

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مجدداً أوضحت هيئة الغذاء والدواء أنها تقوم بفحص الخضراوات والفواكه في بلد المنشأ وفي مختبراتها؛ للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات والبكتيريا.
وأضافت الهيئة أمس أنها تتحقق في منافذ الدخول من مطابقة المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
جاء ذلك في معرض رد الهيئة على مطالبة أحد المتابعين على حسابها في “تويتر” بإخضاع كل المنتجات القادمة من مصر للفحص الدقيق ووقفها في حالة وجود أي اشتباه، على خلفية فيديو متداول منذ عدة أشهر، لنقيب الفلاحين المصريين يكشف خلاله أن أكثر من 90% من الخضراوات والفواكه تروى بمياه الصرف الصحي وتعتبر مسرطنة.
@MEWA_KSA @cpaksa @Zatca_sa @PIFSaudi @nazaha_gov_sa @Saudi_FDA @MCgovSA https://t.co/4iXAtIUeHr
— محمد (@kingdanjer) January 30, 2023