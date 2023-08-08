90 % من المزروعات بمصر تروى بالصرف الصحي.. تصريح خطير و”الغذاء والدواء” توضح مجدداً

جاء ذلك في معرض رد الهيئة على مطالبة أحد المتابعين على حسابها في “تويتر” بإخضاع كل المنتجات القادمة من مصر للفحص الدقيق ووقفها في حالة وجود أي اشتباه، على خلفية فيديو متداول منذ عدة أشهر، لنقيب الفلاحين المصريين يكشف خلاله أن أكثر من 90% من الخضراوات والفواكه تروى بمياه الصرف الصحي وتعتبر مسرطنة.