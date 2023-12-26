900 ألف طفل في مراكز الإيواء بغزة يهددهم الجوع والعطش

المناطق_متابعات

أكدت تقارير صحية وحقوقية فلسطينية في قطاع غزة، أن الجوع والجفاف، يهددان حياة نحو 900 ألف طفل فلسطيني نزحوا لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ80 على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي يهدد حياة 900 ألف طفل في مراكز الإيواء في قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا طعام ولا دواء، مما يهدد حياة الأجنة، وينذر بكارثة صحية خطيرة على حياة الأمهات.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن 70 في المئة من مرضى الفشل الكلوي في القطاع، يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، موجهة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بسرعة نقل نحو 5000 جريح للعلاج خارج مستشفيات القطاع، التي تعاني الانهيار في خدماتها الطبية، بفعل استمرار العدوان.