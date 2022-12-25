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«911» يتلقى أكثر من مليوني اتصال خلال شهر جمادى الأولى الماضي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 11:02 مساءً

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تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,075,587) اتصالاً خلال شهر جمادى الأولى من عام 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطور يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (770,912)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (871,094)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد البلاغات المستقبلة إلى (433,581)، بإجمالي مكالمات مستقبلة في المناطق (2,075,587) مكالمة.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 11:02 مساءً
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Waleed

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