96 حالة وفاة فى الهند بسبب موجة الحرارة الشديدة

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أعلن مسئولون اليوم الأحد إن 96 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولايتين من أكثر ولايات الهند اكتظاظًا بالسكان على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث تعرضت مناطق واسعة من البلاد لموجة حارة شديدة.

ووقعت الوفيات في ولاية أوتار براديش الشمالية وشرق بيهار حيث حذرت السلطات السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وغيرهم ممن يعانون من أمراض مختلفة بالبقاء في منازلهم، كما أنه تم الإبلاغ عن جميع الوفيات في ولاية أوتار براديش، البالغ عددها 54، في منطقة باليا، على بعد حوالي 300 كيلومتر (200 ميل) جنوب شرق لكناو، عاصمة الولاية.

واكتشفت السلطات أن معظم الذين وافتهم المنية تجاوزوا الستين من العمر ولديهم ظروف صحية سابقة، والتي ربما تفاقمت بسبب الحرارة الشديدة، وفق وكالة أسوشتيد برس.

وقال س. ك. ياداف، المسئول الطبي في باليا، إنه في الأيام الثلاثة الماضية، تم إدخال حوالي 300 مريض إلى مستشفى المنطقة بسبب أمراض مختلفة تفاقمت بسبب الحرارة، ونظرا لخطورة الموقف، ألغت السلطات طلبات إجازة العاملين الطبيين في باليا ووفرت أسرة مستشفى إضافية في قسم الطوارئ لاستيعاب تدفق المرضى.

وقال المسئولون إن معظم المرضى الذين تم إدخالهم تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر وتظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال وصعوبات في التنفس ومشاكل متعلقة بالقلب.

وأضاف باتاك، أحد سكان باليا الذي فقد والده يوم السبت، إنه شهد تدفقًا متزايدًا للمرضى في قسم الطوارئ بالمستشفى أثناء رعاية والده، وهذا لم يحدث قط في باليا. لم أر قط أشخاصا يموتون بسبب الحرارة بهذه الأعداد الكبيرة. “يخشى الناس الخروج. الطرق والأسواق مهجورة إلى حد كبير”.

تتصارع باليا، جنبًا إلى جنب مع وسط وشرق ولاية أوتار براديش، حاليًا مع الحرارة الشديدة.

وشهدت المنطقة، الأحد، درجة حرارة قصوى بلغت 43 درجة مئوية، متجاوزة المعدل الطبيعي بخمس درجات، تم تسجيل الرطوبة النسبية عند 25٪، مما أدى إلى زيادة تأثير الحرارة.

قال أتول كومار سينج، عالم من إدارة الأرصاد الجوية الهندية، أو IMD، إن درجات الحرارة في جميع أنحاء الولاية أعلى من المعتاد في الوقت الحالي.

وأضاف: “لا يتوقع أي راحة خلال ال 24 ساعة القادمة”.

وقال وزير الصحة في الولاية، بريجيش باتاك، إنهم فتحوا تحقيقاً في سبب وفاة “الكثير من الأشخاص” في باليا.

في شرق ولاية بيهار، اجتاحت الحرارة الحارقة معظم أنحاء الولاية، مما أدى إلى وفاة 42 شخصًا في اليومين الماضيين، ومن بين الوفيات، وقعت 35 حالة في مستشفيين في عاصمة الولاية باتنا حيث يعالج أكثر من 200 مريض يعانون من الإسهال والقيء.