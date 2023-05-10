Bango وTPAY واتصالات مصر يطلقون خدمة الدفع الرقمي على جوجل

أعلنت اليوم شركة TPAY، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، من خلال شراكتها مع Bango واتصالات مصر، عن إطلاق خدمة الدفع المباشر من خلال رقم الهاتف المحمول على متجر جوجل لأكثر من 30 مليون مشترك. سيؤدي التعاون إلى توفير تجربة أسهل لمستخدمي أجهزة الأندرويد Android لشراء التطبيقات والألعاب والمحتوى الإلكتروني على أجهزتهم على متجر Google Play.

وتوفر هذه الشراكة لعملاء اتصالات مصر القدرة على الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق واشتراكات الخدمات من خلال خدمة الدفع المباشر عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف، مما يجعل محتوى متجر Google Play في متناول أكثر من 60% من سكان مصر؛ الذين لا يستطيعون الوصول إلى طرق الدفع التقليدية مثل (بطاقات الائتمان / الخصم). ويعزز هذا الإطلاق مهمة TPAY ، وهي الدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان داخل منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وتسهيل عمليات التسوية عبر الحدود.

ومع إطلاق خدمة الدفع المباشر من خلال رقم الهاتف المحمول مع جوجل، يمكن للعملاء الآن إجراء أي عملية شراء عبر الإنترنت من خلال متجر Google Play عن طريق دفع مشترياتهم من رصيد هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وقال بول لاربي Paul Larbey، الرئيس التنفيذي لشركة Bango: “هذا إطلاق مهم لتقنية الدفع عن طريق شركات الاتصالات، حيث يتيح لمستخدمي الهواتف في مصر الدفع بسهولة في أكبر متجر للتطبيقات في العالم. وشراكتنا مع TPAY وتكنولوجيا الدفع من Bango والخبرة التشغيلية لـ TPAY، سوف تمكن المطورين من تحقيق أرباح أكبر لتطبيقاتهم”.

وأضاف أحمد يحيى Ahmed Yehia، رئيس مسؤولي العملاء لاتصالات مصر: “نحن سعداء بتفعيل خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف لعملائنا – الطريقة الأسرع والأسهل والأكثر ملاءمة لدفع الكثير من المحتويات والخدمات المتاحة في متجر Google Play. ورضاء العملاء هو تركيزنا الرئيسي، لذلك تعتبر خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف إضافة ذو قيمة لعملائنا”.

وأضاف راج سوني Raj Soni، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة TPAY: “نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأكثر طرق الدفع الملائمة والآمنة للمعاملات ذات القيمة الصغيرة وأفضل طرق الدفع للمستخدمين لمساعدتهم على تنمية أعمالهم بشكل دائم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وهي تعتبر مستقبل النمو القادم للعملاء العالميين. ولا تزال شراكتنا مع Bango، وهي شركة عالمية رائدة ومبدعة في مجال التجارة عبر الإنترنت، علامة فارقة في رحلة TPAY، حيث تؤكد على رؤيتنا بأن نكون الشركة الرائدة في مجال المدفوعات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا”.

ومتجر Google Play هو المتجر الرسمي لتطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام الأندرويد Android. وتوفر Google تطبيقات البرمجة والموسيقى والأفلام والكتب للشراء والتنزيل عبر المتجر. ويتيح متجر Google Play، الذي يتم تنزيله بشكل مسبق على أجهزة الأندرويد Android، للمستخدمين شراء التطبيقات وتنزيلها وتثبيتها من Google ومطورين من طرف ثالث.