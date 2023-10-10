دبي تستضيف الدورة الرابعة والأربعين من معرض Big 5 Global للاستفادة من المشاريع

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من المقرر أن يقام معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023. و مع فتح باب التسجيل للمشاركين الذين يرغبون في حضور التجمع السنوي لصناعة البناء العالمية، يهدف الحدث إلى استضافة أكثر من 2,200 عارض و أكثر من 68,000 من أكثر من 150 دولة لمدة أربعة أيام حافلة ببناءالعلاقات التجارية القيمة و عقد الشراكات المثمرة وتبادل المعرفة.

يوحد Big 5 Global قطاعات الصناعة بأكملها من خلال الجمع بين المقاولين والمطورين والمهندسين المعماريين والاستشاريين والمبتكرين والموردين وصانعي السياسات الدوليين والمحليين، مما يتيح تطوير صناعة البناء والتشييد.

ووفقاً لبيانات صادرة عن ABIQ،منصة الأعمال الذكية الرائدة لإحصائيات المشاريعالانشائية النشطة، فإن صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أخذة بالازدهار معمشاريع تحت الانشاء بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دولار ومشاريع تم الاعلان عنها مؤخراً بقيمة 3.8 تريليون دولار، مما يساهم في جذب مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، الأمر الذي يجعل Big 5 Global المنصة الرائدة للعديد من الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في لقاء صناع القرار.

وتأكيداً على أهمية التعاون الصناعي ومعالجة تغير المناخ، تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة دعم هذا الحدث.

وتعليقاً على ذلك، قال بن غرينيش، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: “على مدار 43 عاما، واصل معرض Big 5 Global العمل كشاهد حقيقي على جاذبية المنطقة في مجال البناء العالمي، حيث جمع بين الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة والخبرات التي لا مثيل لها. لا يعزز هذا الحدث تنوع العروض بمشاركة أكثر من 2,200 عارض فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي ويعزز الشراكات عبر الحدود حيث يجتمع أصحاب المصالح المشتركة من مختلف أنحاء العالم لتبادل المنتجات والخدمات مع دفع الصناعة نحو مستقبل مستدام”.

ثمانية قطاعات إنتاجية تشارك في معرض Big 5 Global

يقام معرض Big 5 Global في نسخته ال 44 مرة أخرى مع ثمانية معارض متخصصة تغطي دورةالانشاء بكاملها. وتشمل المعارض معرض Big 5 Heavyومعرضالشرق الأوسط للخرسانةMiddle East Concrete ومعرض النوافذ والأبواب والواجهاتWindows, Doors & Facades ومعرض Gulf Glass ومعرض HVAC R و معرض Middle East Stone ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعيةUrban Design & Landscape Expo ومعرض FM EXPO.

وسيسلط عشرون جناحاًللدول المشاركة الضوء على حلول البناء المبتكرة من كل من المملكة العربية السعوديةوألمانيا وإيطاليا واليونان وسنغافورة وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا وقبرص والهند والنمسا والصين وغيرها. ويضيف بن غرينيش بالقول: “تؤكد عودة مشاركة النمسا في Big 5 Global بعد 5 سنوات على أهمية استعراض الابتكارات على المسرح العالمي. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه النمسا إلى مقابلة مشترين جدد في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المزدهر والدخول في شراكات استراتيجة”.

سيوفر الحدث حلولاً مبتكرة و أكثر من 50,000 منتج وسيرحب بمجموعة من العلامات التجارية الجديدة مثل أريستون من إيطاليا وهنكل من ألمانيا، وستانلي بلاك آند ديكر وميلووكي تول من الولايات المتحدة، وكلداري وجينافكو ومودسيس ومابي ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وسيمنز (مجموعة GCG) من الكويت، من بين شركات أخرى. كما تضم قائمة العارضين علامات تجارية مثل دتكو، حديد الإمارات، جراندفوس، هانيويل، نافكو، شوكو، راك ثيرم، يو إس جي الشرق الأوسط.

ستحتل ثمانية قطاعات انتاجية مركز الصدارة في Big 5 Global بما في ذلك عوازل المباني والمباني الخاصة، والديكورات الداخلية والتشطيبات، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية،وتصميم نماذج البناء، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات الطاقة الشمسية والتقنيات والخدمات.

التطور من خلال القيادة

بصفته حدثاً عالمياً، سيجمع Big 5 Global القادة والخبراء والمبتكرين والممارسين من مختلف الصناعات ذات الصلة، مثل المقاولات وفن العمارة والهندسة والتكنولوجيا والاستدامةلتحقيق أقصى استفادة من إمكانات سوق البناء الإقليمي.

وخلال عام 2023، و إلى جانب إقامة Big 5 Global، تم تنظيم قمة Big 5 Global Leaders وقمة Big 5 FutureTech بالإضافة إلى Big 5 Talks في إطار 10 مسارات مختلفة بما في ذلك إدارة المشاريع، والخرسانة، والجيوتقنية، والهندسة المعمارية، والطاقة الشمسية، وإدارة المرافق والتعديل التحديثي، و واجهات المباني، و التدفئة والتهوية والتكييف HVAC R،والأنظمةالميكانيكية والكهربائية والسباكةMEP،وتصميم نماذج البناء، والتكنولوجيا، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.

وتعليقاً على ذلك قال الدكتور علي الجاسم،رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»بمناسبة مشاركته في القمة:” بينما نجتمع في قمة Big 5 Global Leaders لهذا العام، أتذكر أن التزامنا المشترك بالاستدامة يجب أن يتطور من التعهدات إلى الإجراءات. كما يجب على الحكومة والقطاعين العام والخاص العمل معاًلإعداد خارطة الطريق اللازمة من أجل الإسراع في زيادة اعتماد كفاءة الطاقة والرفاهية في بيئتنا المبنية. ومن خلال المناقشات في القمة، جنباً إلى جنب مع قادة الفكر الآخرين في الصناعة، سنستكشف الأفكار ونناقش سبل دفع مستقبل مستدام للصناعة”.

كما يضيف بن غرينيش، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في دي إم جي إيفنتس بالقول:”من خلال معرض Big 5 Global، نجلب خبرات متنوعة، ونعزز ثقافة القيادة الفكرية، ونعرض صناعة البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للابتكارات الجديدة وأفضل الممارسات. إن هذا التعرض لوجهات النظر العالمية في القمم يشجع قادة الفكر على التفكير خارج سياقاتهم المحلية والتكيف مع الاتجاهات العالمية”.

سيحتفل معرض Big 5 Global لهذا العام بالنسخة الثالثة من جوائز Big 5 Global Impact Awards، تقديرا للابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء والتشييد في 19 فئة. مع الإعلان عن القوائم المرشحة، سيخضع 100 متسابق نهائي لمنافسة شديدة لرفع كأس الفائز.

حضور معرض Big 5 global الذي يعقد بشكل سنوي مجاني للمتخصصين في هذا المجال. كما أن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط:https://www.big5global.com.