“CJ Logistics” و”iHerb” تختاران الرياض مركزاً لعملياتهما في الشرق الأوسط وأفريقيا

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اختارت شركة “iHerb” الأمريكية لمنتجات الصحة والعناية وشركة “CJ Logistics” الكورية الرائدة عالمياً في الحلول اللوجستية، الرياض مركزاً لعملياتهما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، إلى جانب جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن إسهامات اللقاءات الدورية التي عقدها مجلس التجارة الإلكترونية.

ووقعت الشركتان اتفاقية لمدة 8 أعوام، تزود بموجبها شركة “CJ Logistics” العام المقبل المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بمنتجات “iHerb” من خلال مركز توزيعها العالمي (GDC) المتخصص في التجارة الإلكترونية الواقع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض، والذي سيقام بأحدث تقنية على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع، وسعة إنتاجية يومية تبلغ 15 ألف شحنة لربط النطاق الجغرافي المتمثل بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ببعضه.

وبحضور معالي وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، و السفير الكوري لدى المملكة بارك جون يونج، والرئيس التنفيذي لشركة “CJ Logistics” كانغ سين-هو، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “iHerb” ميري تشانغ، سلم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، شركة “CJ Logistics” ترخيص ممارسة أعمالها التجارية في المملكة.

وأكد الدكتور القصبي أن توافد الشركات العالمية لممارسة أعمالها التجارية في المملكة يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بالفرص الواعدة المتاحة في ظل رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتماماً لتطوير منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، ودورها المهم في الاقتصاد السعودي، خاصة وأن المملكة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

ونوه معاليه بدور مجلس التجارة الإلكترونية كمنصة للحوار البناء، والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مما يمهد الطريق لمبادرات وإنجازات أخرى.

من جانبه بيَّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تُعد دليلاً على إنجازات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار رؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات ويستقطب أكبر الشركات في العالم والمنطقة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تحولاً جذرياً.

وأشار معاليه إلى أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تتميز بإجراءات نظامية تسهم في جذب الاستثمارات من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%، إلى جانب تسهيل متطلبات وإجراءات تسجيل الاستثمارات في المنطقة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة كانغ سين-هو : إن سوق التجارة الإلكترونية في السعودية من أعلى الأسواق نمواً، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يربط الأسواق في أفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن الشركة ستوظف كافة التقنيات الحديثة في المركز الجديد لقيادة الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي ييسر الوصول إلى ملايين العملاء المحتملين في مختلف الدول، إضافة إلى أنها تستخدم تقنية مصممة لرفع كفاءة حركة البضائع، في إطار سعي المملكة لزيادة سعة الشحن إلى أكثر من 4.5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030 ؛ للوصول بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول العام 2030، ما يساعد في تعزيز نمو قطاع الأعمال، وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى نحو 45 مليار ريال.