«family link» تطبيق جديد من جوجل للرقابة العائلية

التحكم في المحتوى المعروض

وقالت “جوجل”، في بيان، إن التطبيق الجديد يمكّن الأبوين من استخدام وظائف التحكم في المحتوى المسموح به وأوقات الشاشة وإغلاق الجهاز كتطبيق ويب في أي متصفح.

وأوضحت الشركة العملاقة أنه للقيام بذلك، يجب تسجيل الدخول إلى الموقع “Familylink.google.com” بحساب جوجل الخاص بالمستخدم.

خاصية تتبع مكان الجهاز

أضاف “family link”، وظيفة “الوصول” إلى وظيفة “التتبع”، التي تتيح إمكانية تتبع مكان وجود الطفل في الوقت الحالي. وهذا يعني تلقي إشعار بمجرد وصول الطفل إلى موقع محدد مسبقا، على سبيل المثال المدرسة أو أحد الأصدقاء أو الملعب.

ويستهدف التطبيق الأطفال الذين يمتلكون أجهزتهم الخاصة العاملة بواسطة نظام تشغيل أندرويد ويمكن للوالدين منع استعمال تطبيقات معينة من خلال التطبيق.