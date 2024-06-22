“OpenAI” تدعم استرجاع البيانات بمنتجاتها

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استحوذت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية لبرمجات الذكاء الاصطناعي، على شركة “روكسيت” الناشئة المتخصصة في البحث والتحليلات؛ بهدف دعم البنية التحتية لاسترجاع البيانات عبر منتجاتها.

وتدمج الشركة، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”، تقنيات روكسيت وفريقها داخل منظومتها الخاصة للاستفادة من قدرتهما على تحويل البيانات إلى خوارزميات ذكاء اصطناعي قابلة للتنفيذ، وحل مشكلات قواعد البيانات التي تواجهها “أوبن إيه آي”.

وتقدم روكسيت تقنية ملهمة لاسترداد البيانات وفهرستها وجعلها قابلة للبحث؛ وذلك لمساعدة عملاء الشركات في صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية والتطبيقات المالية، وقد جمعت حتى الآن تمويلًا بقيمة 105 ملايين دولار.

وتعد هذه المرة الأولى التي تدمج فيها “أوبن إيه آي” التقنية والفريق التقني للشركة التي تستحوذ عليها، حيث بلغت قيمة روكسيت السوقية 86 مليار دولار، كما حققت إيرادات تجاوزت الـ 3 مليارات دولار هذا العام.