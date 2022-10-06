OPPO تطلق حملة قصتي في بورتريه

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اطلقت شركة OPPO السعودية حملة بعنوان قصتي في بورتريه بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث كانت فكرة الحملة هي مشاركة المتابعين قصص نجاحاتهم في هاشتاق #قصتي_في_بورتريه ليتم اختيار خمس فائزين من ضمن مشاركات المتابعين في الهاشتاق والفوز بجوال OPPO Reno8 z الذي اطلقته OPPO ضمن سلسلة Reno8 في سبتمبر الماضي, حيث كان هدف الحملة هو معرفة نجاحات المجتمع السعودي ومشاركتهم إنجازاتهم.

وقد شارك سفير العلامة التجارية الكابتن سلمان الفرج في حسابة الرسمي بمنصة تويتر قائلاً ” في مسيرتي واجهت الكثير من التحديات الصعبة ولكن الأبطال في حياتي كانوا سبب لنجاحاتي “. وفي نفس التغريدة أعلن السفير سلمان الفرج عن تقديم خمس جوالات OPPO Reno 8 Z والسحب عن طريق هاشتاق الحملة الذي اطلقته OPPO #قصتيفيبورتريه.

حيث أعلنت OPPO عن الفائزين وبلغ عددهم عشر فائزين وقد كان الفائز الأول هو وليد السهلي والفائزة الثانية ذكريات محمد والفائز الثالث مراد محمد والفائز الرابع خالد الحربي والفائز الخامس محمد والفائز السادس وليد محمد والفائز السابع جعفر عبدالله والفائزة الثامنة شدى بابكر والفائز التاسع سالي عبدالسلام والفائز العاشر محمد منصور.

الجدير بالذكر أن الحملة حققت أرقام قياسية وتفاعل عدد كبير من الجمهور عن طريق حساب OPPO Saudi وحساب سفير العلامة التجارية سلمان الفرج، قد حازت التغريدة في OPPO على أكثر من 150 ألف مشاهدة في بداية أيامها الأولى وأعداد الوصول بلغت 99.8 مليون والمشاركات تخطت 90 ألف. حيث حققت تغريدة أحد الفائزين 20 ألف لايك وذكر فيها ” يعتبر سمو الامير محمد بن سلمان احد ابطالنا والذي آثر علينا وكان سبب في نجاحنا جميعا حيث يعرف بأنه غيّر الكثير في واقع المملكة الحديث فهو الأمير الشاب الذي تمكن من قيادة مقدرات الدولة بحنكة القائد وفطنة الحكيم كما ان له تأثير محلي وعالمي وسياسي واقتصادي”، فقد أوضح هذا المتشارك أن سمو ولي العهد محمد بن سلمان هو قدوته في الحياة ونالت التغريدة عدد كبير من الاعجابات وكانت من ضمن التغريدات التي فازت بجهاز OPPO Reno8 Z .