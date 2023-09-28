(SAPRA) توقع اتفاقية مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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وقعت الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان (SAPRA) اتفاقية تعاون مع عمادة شؤون الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم الخميس 12-3-1445هـ الموافق 28-9-2023م في مجال الأنشطة والبرامج التدريبية للطلاب الجامعة، وتأتي هذه الاتفاقية كمبادرة من الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، بأهمية التدريب والتنسيق بما يخدم طلاب الجامعة، وتضمنت الاتفاقية تقديم دورات قصيرة للطلاب مما يعزز مهاراتهم المهنية ويزيد من رصيدهم في السجل المهاري.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للعلاقات العامة والإعلان (SAPRA) الأستاذ الدكتور عبدالرحمن النامي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد العامري، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن الخراشي على قبول مبادرة الجمعية بعقد دورات تدريبية مهارية مهنية للطلاب.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد مبادرة من مبادرات الجمعية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والقيام بدورها في المجتمع، وتعزيز العلاقة بينها وبين أعضائها، وبين أن من أولويات الجمعية خلق مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى حرص الجمعية السعودية للعلاقاتالعامة والإعلان على فتح آفاق التعاون مع جميع المنظمات الحكومية والأهلية وغير الربحية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن من أهم أولويات إدارته تعزيز العلاقة بين الجمعية والأعضاء من خلال خلق بيئة مناسبة تعتمد على التواصل والمشاركة في صناعة المبادرات، وأكد النامي على أن للأعضاء جزء مهم من البرامج والأنشطة والمبادرات الخاصة بهم.

ومن جانبه عبر عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن الخراشي عن شكره وتقديره للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان (SAPRA) على مبادرتها المجتمعية المهمة التي تعتمد على تزويد طلاب الجامعة بالمهارات المهنية التي تسهم بقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به الجمعية بالتعاون البناء مع عمادة شؤون الطلاب من خلال عقد حزمة من الدورات التدريبية التي توجه لطلاب الجامعة.