Snap Inc تُطلق منصة Here For You لدعم الصحة النفسية لدى مستخدمي Snapchat في المملكة  

المناطق_الرياض

أطلقت .Snap Inc اليوم منصة Here For You الخاصة بدعم الصحة النفسية ضمن تطبيق Snapchat في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وتوفر منصة Here For You دعماً استباقياً ضمن تطبيق Snapchat لمستخدميه الذين قد يعانون من أزمات نفسية أو عاطفية أو لديهم الرغبة في معرفة المزيد عن هذه المشاكل وكيف يمكنهم مساعدة أصدقائهم الذين يعانون منها. ويمكن للمستخدمين من خلال البحث عن المصطلحات الشائعة المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية، تظهر لهم منصة Here For You على التطبيق لتزوّدهم بمصادر ومقالات تم اختبارها من قبل خبراء الصحة النفسية الذين يتمتعون بالموثوقية والكفاءة العالية.

وتعليقاً على إطلاق هذه المنصة، قال المهندس ناصر الناصر وكيل الوزارة المساعد للتقنية والاستثمار: “يُسعدنا التعاون مع Snap Inc. لإطلاق منصة Here For You في المملكة العربية السعودية. تواصل الوزارة جهودها الرامية لإنشاء منصات تفاعلية تعزز السلامة الرقمية لأفراد المجتمع السعودي وتساهم في توعيتهم حول أهمية الاستخدام الإيجابي والهادف للتكنولوجيا.

وعبر هذه الشراكة، سنتيح لمستخدمي Snapchat القدرة على استخدام أداة مبتكرة ستمكنهم من مواجهة التحديات المرتبطة بصحتهم النفسية، وبالتالي ستساعدهم على اتباع نمط حياة إيجابي”.

وفي إطار إطلاق منصة Here For You، سيتم تقديم أربع حلقات من إعداد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية حول فريق الحد من التنمّر في الوزارة، وستغطي الحلقات موضوعات متنوعة منها الحد من التنمّر.

من جهته، قال عبد الله الحمادي، مدير الأعمال الإقليمي لشركة Snap Inc.: “يسرنا التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لتمكين أفراد المجتمع وتوعيتهم حول أهمية إيلاء الأولوية لصحتهم النفسية. ويُعدّ إطلاق منصة Here For You خطوة ضرورية باعتبارها وسيلة فعالة في التواصل مع أكثر من 90% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً في المملكة عبر تطبيقنا، لتزويد جيل الشباب بالموارد التعليمية والدعم اللازم عبر تجربة فريدة وهادفة ضمن التطبيق. لطالما كنا في Snap ملتزمين بضمان تزويد أفراد المجتمع بمصادر هامة حول الصحة النفسية وحريصين على إيلاء بالغ الاهتمام بصحتهم النفسية والجسدية”.

وتتعاون Snap مع المنظمات غير الربحية الرائدة في مجال السلامة لتزويد مستخدمي Snapchat بمصادر مرتبطة بالصحة النفسية والسلامة الرقمية ضمن التطبيق، ويركز محتوى المنصة الجديدة على الصحة النفسية والحد من التنمّر ومنع الانتحار والاكتئاب والقلق والحزن.

وسيكون بإمكان مستخدمي التطبيق الاطلاع على مصادر منصة Here for You التي تقدمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عند بحثهم عن المصطلحات والعبارات الشائعة المرتبطة بالصحة النفسية مثل القلق والتنمر والاكتئاب والتوتر. وقد صُمّمت هذه المصادر لتتم مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة لتقديم الدعم لهم في أوقات الفرح والشدة.

أُنشِئ تطبيق Snapchat ليدعم علاقات الصداقة الحقيقة في الفضاء الرقمي، ومع وصول حجم التفاعل عبر التطبيق إلى 20 مليون مستخدم شهري في المملكة العربية السعودية، فستوفر منصة Here For You مساحة آمنة تتيح لمستخدمي التطبيق طلب الإرشاد والتوجيه السليم وتقديم الدعم لأصدقائهم وأحبّتهم.

يمكن لمستخدمي Snapchat الوصول إلى منصة Here For You باتباع الخطوات التالية:

● افتح أحدث إصدار من تطبيق Snapchat

● يجب أن ترى الكاميرا بعد فتح التطبيق، أما إذا كنت مستخدماً جديداً فعليك إنشاء حساب وتسجيل الدخول أولاً

● ابحث عن زرّ البحث ( أيقونة العدسة المكبرة) في الأعلى، واضغط عليه.

● الآن، ابدأ الكتابة في الخانة المخصصة للبحث. اكتب “Here For You” للعثور على المنصة والاشتراك فيها، أو اكتب الكلمات المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية وستظهر منصة Here For You أمامك.

لتحميل حلقات Here For You ، اضغط هنا.