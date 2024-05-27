(SRC) توقّع الاتفاقية الثانية مع البنك العربي الوطني anb لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال

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وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية جديدة لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال سعودي مع البنك العربي الوطني (anb)، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني صلاح بن راشد الراشد.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كلٌ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، امتدادًا لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري، وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمو.

وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي تجمع SRC والبنك العربي الوطني anb، ما يبرهن على التزام الطرفين بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيًا منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع البنك العربي الوطني، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في السوق وتحقيق النمو في إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري السكني في المملكة، مضيفاً أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون الناجح مع البنك العربي الوطني، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb: إن استمرار الشراكة الإستراتيجية مع SRC يأتي تجسيداً للرؤية المشتركة تجاه دعم سوق الإسكان في المملكة، كما تعبر عن الالتزام بدورنا في تعزيز قطاع التمويل العقاري وقطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية السعودية 2030.

وجاءت هذا الخطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلولًا لإدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية؛ بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدرتها على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية 2030؛ لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.

وتهدف الشركة ضمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المواطنين للمنازل.