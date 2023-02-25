stc تتوِّج الفائزين بأشواط سباقاتها في كأس السعودية

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توَّج صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة (stc) الفائز بجائزة المليون ونصف دولار بسباق “كأس stc 1351 “، وذلك ضمن بطولة “كأس السعودية 2023” أغلى سباقات الخيل في العالم بنسختها الرابعة التي أقيمت بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد.

وتسلَّم جائزة الفائز بالمركز الأول باثرات ليون حيث تنافس 11 فارساً عالمياً في السباق الذي ترعاه stc ويحمل اسمها، وتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية 1351، كما رعت stc أمس، سباق “تحدي الخيالة العالمي”،المكون من 4 أشواط بجوائز مجموع قيمتها 1.6 مليون دولار، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط، حيث سلَّمت stc الجوائز للخيالة الفائزين بالأشواط.

وتأتي رعاية stc هذا الحدثَ الدولي كشريك بلاتيني وداعم تقني، تماشياً مع إستراتيجيتها في دعم المبادرات للقطاعات الحيوية، منها قطاع الرياضة، ودعماً لاستضافة الفعاليات الدولية بالمملكة، وانطلاقًا من ارتباط الخيل بثقافة وموروث وتاريخ المملكة، وامتداداً للاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لرياضة الفروسية.