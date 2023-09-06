“STC” تستحوذ على 9.9% من “تيليفونيكا” العالمية

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كشفت مجموعة “STC” عن استحواذها على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 8.5 مليار ريال “ما يعادل 2.1 مليار يورو”.

ويأتي هذا الاستحواذ كخطوة أخرى للمجموعة في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها، ويعكس ثقتها بقدرة الشركة العالمية على الاستمرار في الريادة والنمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي والحوسبة الطرفية وإنترنت الأشياء.

كما أن هذا الاستحواذ يأتي تماشياً مع الخطوات التي قامت بها “STC” للتوسع والنمو، وأثمر عن عدة استثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، آخرها استحواذ شركة “توال” التابعة للمجموعة على أبراج شركة يونايتد جروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “STC” الأمير محمد الفيصل، إن المجموعة وتيليفونيكا تجمعهما رؤية وأهداف مشتركة؛ إذ تسعيان لتوظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين.

وأشار الأمير الفيصل إلى أن الشركتين تعتمدان على استراتيجية فعالة لتسريع وتعزيز النمو، حيث يمثل هذا الاستثمار استمراراً لاستراتيجية التوسع والنمو، من خلال الاستثمار النوعي بمختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية في الأسواق الواعدة حول العالم.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة عليان الوتيد، أن هذه الصفقة تشكل فرصة استثمارية واعدة تتيح الاستفادة المثلى من الوضع المالي المتين، مع الاستمرار في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وأضاف الوتيد أن استثمار المجموعة في شركة تيليفونيكا يعكس الإمكانات التي تحظى بها الشركة، وقدرتها على تعزيز القيمة للمساهمين، والثقة في استراتيجية الشركة وإدارتها.

وشدد على التزام “STC” بتوطيد التعاون مع تيليفونيكا بهدف الاستفادة من جميع الفرص المتاحة انطلاقاً من دور المجموعة كمساهمين في الشركة على المستوى الطويل.

يذكر أن تيليفونيكا تعد إحدى أكبر شركات الاتصال في العالم، وتعمل في كل من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا إضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل دولة من تلك الدول.