stc توسِّع تغطيةَ شبكات الجيل الخامس بـ130% في الحرم المكي

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رفعت مجموعة stc جاهزية خدماتها وشبكتها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن استعداداتها لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444 عبر توفير منظومة من الخدمات والحلول الرقمية التي تضمن تمكين زوار بيت الله من أداء مناسك العمرة بكل سهل ويسر.

وعزَّزت stc استعداداتها من خلال التوسعات المستمرة التي تجريها على الشبكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل عام، وعلى الحرمين الشريفين بشكل خاص، حيث تم توسيع قدرات الشبكة بنسبة 13٪ في مكة المكرمة و 18٪ في المدينة المنورة مقارنة بالعام الماضي، كما زادت تغطية شبكة الجيل الخامس عبر زيادة مواقع خدماتها بنسبة 25% في مكة المكرمة و13% في المدينة المنورة،إذْ شملت التوسعة نطاق شبكة الجيل الخامس في الحرم المكي الشريف بنسبة 130% عن العام الماضي؛ لضمان أفضل أداء للشبكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وعملت stc على تجهيز خطة للطوارئ مع الجهات المختصة لتحقيق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز استقرار الشبكة، من خلال جاهزية فرق الدعم الفني والصيانة على مدار الساعة؛ لتعزيز استقرار الشبكة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، كما جهَّزت عدة عربات متحركة لزيادة السعة الاستيعابية وتعزيز التغطية، وطورت 96 موقعًا للتغطية الداخلية ومحطات شبكة الاتصالات الحرجة عبر خدمتي مناسك وميقات التي توفر اتصالات فورية وآمنة، وتدعم القطاعات الحيوية بأحدث تقنيات الجيل الخامس؛ لضمان أداءٍ عالٍ للشبكة.

وتأتي هذه الاستعدادات المبكرة؛ لضمان جاهزية خدمات المجموعة وحلولها الرقمية؛ لتوفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن، من خلال جاهزية البِنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز المواقع كافة للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة،ورفع مستوى جودة الخدمات المُقَدَّمَةِ لهم.