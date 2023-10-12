«X» تمكّن مستخدمي بريميوم من تقييد الردود

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قدمت منصة X المعروفة سابقاً باسم (تويتر)، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين الذين تم التحقق منهم بالحد من الردود على المنشورات على الحسابات التي تم التحقق منها. ووفقاً لرئيس المنصة إيلون ماسك، ستساعد هذه الميزة في تقليل عدد رسائل البريد العشوائي.

وسمحت (X) للمستخدمين بتقييد إمكانية الرد على منشور بواسطة الحسابات المذكورة أو المتابعين أو الجميع لفترة من الوقت. والآن، سيتمتع مستخدمو بريميوم بمزيد من التحكم في منشوراتهم ومن يمكنه الرد عليها. ومنذ استحواذ ماسك عليها، قامت منصة التدوين الصغيرة بتأمين العديد من الميزات خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. ويتضمن ذلك الحد من عدد المنشورات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها على النظام الأساسي، وتقييد إمكانات الرسائل المباشرة، وحتى تقديم خيار تحقيق الدخل من المحتوى.