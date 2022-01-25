المناطق_متابعات وصف المواطن علي المري الذي أنقذ طفلة من الغرق بالجبيل الصناعية، اللحظات الأولى للحادث بأنها كانت حرجة، وذلك بسبب عامل الوقت، لافتاً إلى أهمية السرعة في مثل تلك المواقف. وأوضح أن الناءس تجمعوا حول…