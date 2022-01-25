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والدتها رمت نفسها بعدها.. هكذا أنقذ سعودي طفلة غرقت
المناطق_متابعات وصف المواطن علي المري الذي أنقذ طفلة من الغرق بالجبيل الصناعية، اللحظات الأولى للحادث بأنها كانت حرجة، وذلك بسبب عامل الوقت، لافتاً إلى أهمية السرعة في مثل تلك المواقف. وأوضح أن الناءس تجمعوا حول…أكمل القراءة »
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زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب بوليفيا
المناطق_واس ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم بوليفيا. وأفادت هيئة المسح…أكمل القراءة »
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«أمامك 10 ثوانٍ فقط».. طريقة إنقاذ نفسك عند إصابتك بـ«النوبة القلبية»
المناطق_متابعات نشرت حسابات متخصصة في الطب على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تدوينات عبارة عن نصائح…أكمل القراءة »
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