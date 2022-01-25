    29 أكتوبر 2022 - 10:12 مساءً

     رؤساء «مراكز الخرج» عن تعيين الأمير فهد بن محمد محافظًا: «اختيار موفق نشكر القيادة عليه»

    29 أكتوبر 2022 - 10:05 مساءً

    الداخلية تحذر: هذه العقوبات في انتظار من يسهل دخول مخالفي نظام الإقامة

    29 أكتوبر 2022 - 9:47 مساءً

    عاجل.. 120 قتيلا في احتفالات الهالوين بكوريا الجنوبية.. والسلطات: «سكتة قلبية»

    29 أكتوبر 2022 - 9:05 مساءً

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    29 أكتوبر 2022 - 8:52 مساءً

    السكتة الدماغية.. أعراضها والفئات الأكثر تعرضا للإصابة

    29 أكتوبر 2022 - 7:37 مساءً

    سفير الممكلة لدى الفلبين: لم نتلق أي بلاغ بتضرر أي مواطن سعودي من الفيضانات

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