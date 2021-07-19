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وفاة الأديب الأستاذ سليم عبد القادر البرادعي

وفاة الأديب الأستاذ سليم عبد القادر البرادعي
http://almnatiq.net/?p=1005677
المناطق - الرياض:

غادر عالمنا، اليوم، الأستاذ سليم بن عبدالقادر البرادعي مدير إدارة الترجمة بالحرس الوطني ورئيس شعبة الخبراء سابقا وأحد رواد التعليم في المملكة حيث عمل معلما بالمعهد العلمي بمدينة المجمعة في مطلع السبعينات الهجرية وتوفي بمدينة الرياض ودفن في مقبرة النسيم بعد معاناة طويلة مع المرض رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.

وتتقدم أسرة صحيفة المناطق الإلكترونية بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد و محبيه، ويتقبل العزاء على جوال ابنه الدكتور رائد بن سليم البرادعي على الجوال ٠٥٥٣٢١٤٢٢٢، وإنا لله إنا اليه راجعون.

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