احدث الأخبار

الصحة: تسجيل 48 حالة وتعافي 61 حالة
أبرز المواد
 فيديو| وزارة الإعلام الكويتية تُنتج أغنية خاصة بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 فيديو| ولي العهد يغادر البحرين وفي مقدمة مودعيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أبرز المواد
 التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا
أبرز المواد
 ولي العهد يختتم زيارته للبحرين ويتجه للكويت آخر محطات جولته الخليجية
أبرز المواد
 فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية
أبرز المواد
 مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يشيد بدور الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية في صد هجمات الحوثي
أبرز المواد
 المركز الوطنى للأرصاد يعلن تفاصيل طقس الجمعة لموسم الرياض
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون
أبرز المواد
 الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع جهود التعافي من جائحة كورونا
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

الصحة: تسجيل 48 حالة وتعافي 61 حالة

الصحة: تسجيل 48 حالة وتعافي 61 حالة

أبرز المواد
فيديو| وزارة الإعلام الكويتية تُنتج أغنية خاصة بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

فيديو| وزارة الإعلام الكويتية تُنتج أغنية خاصة بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
فيديو| ولي العهد يغادر البحرين وفي مقدمة مودعيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة

فيديو| ولي العهد يغادر البحرين وفي مقدمة مودعيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أبرز المواد
التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا

التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا

أبرز المواد
Advertisements