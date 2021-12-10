فيديو| ولي العهد و ولي عهد البحرين يرأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني

الملك حمد بن عيسي لولي العهد: البحرين ستظل دائماً في خندق واحد مع السعودية

الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية