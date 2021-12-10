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الصحة: تسجيل 48 حالة وتعافي 61 حالة
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فيديو| وزارة الإعلام الكويتية تُنتج أغنية خاصة بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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فيديو| ولي العهد يغادر البحرين وفي مقدمة مودعيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا
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ولي العهد يختتم زيارته للبحرين ويتجه للكويت آخر محطات جولته الخليجية
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فيديو نادر لـ الملك فهد رحمه الله والملك سلمان حفظه الله في رحلة برية
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مؤتمر دولي يناقش سبل الوقاية والحد من الفساد
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وزير الشؤون الإسلامية يشيد بدور الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية في صد هجمات الحوثي
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المركز الوطنى للأرصاد يعلن تفاصيل طقس الجمعة لموسم الرياض
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“الزكاة والضريبة والجمارك” تُحبط محاولة تهريب 888 ألف حبة كبتاجون
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الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع جهود التعافي من جائحة كورونا
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خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
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محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030
الصحة: تسجيل 48 حالة وتعافي 61 حالة
أبرز المواد
فيديو| وزارة الإعلام الكويتية تُنتج أغنية خاصة بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
فيديو| ولي العهد يغادر البحرين وفي مقدمة مودعيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أبرز المواد
التحالف :تنفيذ31 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية وتدمير 18 آلية ومقتل 180إرهابيا
أبرز المواد
فيديو| ولي العهد و ولي عهد البحرين يرأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني
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12:51 صباحًا
الملك حمد بن عيسي لولي العهد: البحرين ستظل دائماً في خندق واحد مع السعودية
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12:13 صباحًا
الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية
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2:43 مساءً
ولي عهد الكويت يعلن استقبال الأمير محمد بن سلمان غدًا الجمعة
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12:12 مساءً
فيديو| ولي العهد و ولي عهد البحرين يرأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني
الملك حمد بن عيسي لولي العهد: البحرين ستظل دائماً في خندق واحد مع السعودية
الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية
ولي عهد الكويت يعلن استقبال الأمير محمد بن سلمان غدًا الجمعة
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