 رئيس مركز معشوقة يرعى مبادرة ( خير خلف ) بمعشوقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 30 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 29 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رئيس مركز معشوقة يرعى مبادرة ( خير خلف ) بمعشوقة

رئيس مركز معشوقة يرعى مبادرة ( خير خلف ) بمعشوقة
المناطق - الباحة
رعى سعادة رئيس مركز معشوقة الأستاذ عبدالرحمن بن منسي بن عصيدان مبادرة (خير خلف)  لرد جميل المرابطين والمصابين عن حمى الوطن التي نظمتها لجنة التنمية بمعشوقة   وبحضور  مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز معشوقة والشيخ عمير بن عبدالله الغامدي شيخ قبيلة الزهران  وعدد من أعيان وأهالي المركز ورعاة الحفل .
بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم كلمة اللجنة المنظمة وألقاها نيابة عنهم الأستاذ مصلح بن علي الغامدي  التي  رحب فيها بالجميع  موضحاً أن هذه المبادرة  تقيمها لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمعشوقة بالشراكة مع قطاع التعليم في معشوقة ، مؤكداً أن هذا أقل ما نقدمه تجاه من تركوا أولادهم وأهليهم وذهبوا لحماية حدود الوطن بكل إخلاص وتضحيه ، مختتماً بشكره للجميع على تجاوبهم وتلبيتهم للدعوة ، وتكبدهم عناء السفر لحضور هذه المبادرة  .
تلا ذلك كلمة رئيس مركز معشوقة الأستاذ عبدالرحمن بن منسي التي أوضح فيها  الإعتزاز  بجنودنا البواسل على كل حدود المملكه والحد الجنوبي  .
داعياً الله أن يرحم الشهداء ويمن على المصابين بالشفاء ويعجل النصر لبلادنا على اﻻعداء وأن يحفظ على بﻻدنا أمنها وأمانها ومقدساتها وخيراتها في ضل حكومتنا الرشيده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله جميعا وأيدهم بتوفيقه ونصره ، مختتماً بشكره لسمو أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز على مايوليه سموه من اهتمام بأبناء المنطقه في كل المجاﻻت ، كما شكر لجنة التنميه اﻻجتماعيه بمعشوقه وقطاع التعليم والمدارس المشاركه وكذلك اﻻسر المنتجه وكل من ساهم في هذه المبادره .
 بعد ذلك كرّم رئيس مركز معشوقة  الجنود المشاركين في عاصفة الحزم والجهات المشاركة والجهات الإعلامية، والرعاة المشاركين في المبادرة

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