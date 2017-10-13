 اختتام فعاليات تمرين “الريك 2” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اختتام فعاليات تمرين “الريك 2”

اختتام فعاليات تمرين “الريك 2”
واس - الرياض

اختتمت أمس العملية النهائية لفعاليات النسخة الثانية من سلسلة تمارين “الريك”، الذي استمر لأسبوعين، بحضور صاحب السمو الملكي قائد القوات البرية والقوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وحضور من الجانب الفرنسي، .
وبدأت العملية النهائية التي جمعت وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الفرنسية، بالعمليات الخاصة الجبلية لتمرين “الريك2″، واستطلاع طائرة”406” التابعة لطيران القوات البرية . بعد ذلك قامت طائرات التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وطائرات الأباتشي التابعة لطيران القوات البرية بغارة على موقع معادي وحماية طائرات قوة الاقتحام من نوع “بلاك هوك” ، ثم اقتحم الجنود الموقع وقاموا بتطهيره وأسر قياديين، واختتمت العملية بانتشال القوة المنفذة للتمرين.
بعدها التقى سمو قائد القوات البرية بالجنود المنفذين من الجانبين ، وهنأهم على نجاح التمرين.
وجاء تمرين ” الريك2″ امتداداً لسلسة التمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والقوات الفرنسية ضمن الخطط التدريبية الموضوعة لتطوير ورفع مستوى هذه القوات، وتحاكي التطبيقات التي تعكس مستوى رفيعاً من تدريب نوعي وتنسيق عال واحترافية .

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