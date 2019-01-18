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نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن

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نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=681588
المناطق - واس

توافد “صقارون” من محافظة حفر الباطن ومن دولة الكويت اليوم على الموقع المخصص للتسجيل في مسابقة مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، في بفندق كونكورد بلازا بحفر الباطن، مع انطلاق أعمال لجنة المعاينة والفرز، التي تستمر لمدة يومين من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.
وأوضح عضو لجنة المعاينة والفرز سعد بن فلاح الهاجري أن هناك حضور كثيف مع بداية الساعات الأولى من التسجيل من المشتركين من المحافظة والمناطق المجاورة إضافة إلى مشاركين من دولة الكويت، مشيراً إلى أن التسجيل متاح للجميع في مسابقتي “المزاين”، والملواح (الدعو) لمسافة 400 متر، على أن تكون فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في مسابقة “الملواح”، هي: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة).
ولفت الهاجري الانتباه إلى أن مسابقة “المزاين”، فتخصص للصقور التي يبلغ عرضها 16.5سم فما فوق، من فئات: الحر، والجير بيور، مبيناً أنه بإمكان الصقارين الراغبين بالتسجيل في المسابقة الاطلاع على الشروط والأحكام بزيارة الموقع الإلكتروني للنادي http://saudifalconsclub.org.sa.

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