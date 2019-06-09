أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الفطر من منسوبي الإمارة

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أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الفطر من منسوبي الإمارة

أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الفطر من منسوبي الإمارة
http://almnatiq.net/?p=738703
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة اليوم, منسوبي إمارة منطقة القصيم يتقدمهم وكلاء الإمارة، والمديري العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بديوان الإمارة، وعدداً من مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة ، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وبداية الدوام الرسمي .
وهنأ سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك, كما بادلهم سموه التهنئة ، متمنياً للجميع دوام الأفراح والمناسبات البهيجة ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد على الجميع هذه المناسبة السعيدة والوطن وأبنائه ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة .
وحث سمو أمير منطقة القصيم, منسوبي الإمارة على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل بكل أمانة وإخلاص، في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم، وإنجاز معاملاتهم وقضاء مصالحهم وتيسير أمورهم وبذل كل جهد ممكن من أجل التخفيف عنهم وعدم المشقة عليهم وتلبية احتياجاتهم إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

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