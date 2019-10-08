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بلدية الخبر تضبط شقتين تستخدم في تخزين اللحوم المجهولة المصدر

بلدية الخبر تضبط شقتين تستخدم في تخزين اللحوم المجهولة المصدر
http://almnatiq.net/?p=783144
المناطق - الخبر

ضبطت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة صحة البيئة (مراقبة الأسواق)، مؤخرا شقتين تديرها عمالة وافدة وتعمل بشكل غير نظامي، حيثُ كانوا يقومون بتخزين وتجهيز اللحوم مجهولة المصدر، بطريقة تفتقر لأبسط اشتراطات التخزين والجهيز، اضافة الى العمل في أماكن غير مرخص لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه لوحظ أثناء الوقوف على الموقعين تدني في مستوى النظافة، ووجود عدد لحوم تقدر بـ٦٨٠كجم، ما بين دجاج ولحم مجهولة المصدر، ووجود خضار يظهر عليها آثار التلف، والتخزين في أواني تالفة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحيحة، بالإضافة لسوء التخزين والتدني بمستوى النظافة بشكل عام، مؤكدا على أنه تم مصادرة جميع اللحوم وإتلافها والتحفظ على الأواني المستخدمة، وإحالة العمالة للجهات المختصة للتحقيق في ذلك واستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم

وحث المهندس الزايدي المواطنين والمقيمين بسرعة المبادرة بالإبلاغ عن أيّ تجاوزات أو ملاحظات يتم رصدها عن طريق مركز 940 .

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