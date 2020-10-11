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أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية

أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية

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أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية

أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية
http://almnatiq.net/?p=911898
المناطق - الباحة

ستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود بن بداح الفغم ونائبه نايف بن دبيان الحربي.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة، بالفغم ومرافقه، متمنيًا لهم زيارة موفقة للمنطقة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من سعود الفغم عن إنجازات الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية وأبرز الفعاليات والبطولة التي تمت المشاركة فيها، مستعرضاً آلية إقامة الدورة الأولى للاتحاد في منطقة الباحة، مشيرًا إلى إستراتيجيات نشر ثقافة الرياضات اللاسلكية والتدريب وتطوير أعمال الاتحاد في المنطقة.

وأكد سمو الأمير حسام بن سعود أن منطقة الباحة ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وتقدم الدعم اللازم لذلك لا سيما أن المنطقة تزخر بمقومات تضاريسية تتناسب مع جميع الألعاب الرياضية وخصوصًا رياضات التحكم عن بعد، منوهًا بالدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – لجميع الرياضات بالمملكة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .

من جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه المتواصل لرياضات المنطقة والاستماع إلى توجيهاته فيما يخص أنشطة الاتحاد التي ستعود بالنفع على أبناء المنطقة، وأبرزها المواقع التي يحتاج إليها الاتحاد لممارسة أنشطته في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

 

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