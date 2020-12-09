الكشف عن أكبر درون في العالم ذاتي القيادة بشكل كامل

المناطق - وكالات

أعلنت “أيفوم” Aevum، وهي شركة أميركية ناشئة، عن إنتاجها لأول درون يطلق قمرا صناعيا في العالم ويستطيع توصيل حمولته إلى المدار كل 180 دقيقة، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت شركة “أيفوم” أن الدرون الضخم، الذي يبلغ طوله 80 قدماً ويُطلق عليه اسم “رافن اكس” Ravn X، ذاتي القيادة بالكامل، ويمكن إعادة استخدامه بنسبة 70%، ويتميز بالقدرة على الإقلاع والهبوط على مدارج يصل طولها إلى ميل واحد فقط.

وأضافت “أيفوم”، التي تعمل في شراكة مع قوة الفضاء الأمريكية، أنها “تعيد تصوّر السفر إلى الفضاء بشكل تام” من خلال التركيز على الاستقلالية والخدمات اللوجستية الأفضل.

يمكن للدرون أن يقلع من أي مدرج للوصول إلى ارتفاع عالٍ حيث ينطلق منه صاروخ حاملاً قمرا اصطناعيا إلى الفضاء. وبعد أن ينطلق الصاروخ في مدار أرضي منخفض، يعود الدرون مرة أخرى ليهبط في مدرجه الأصلي.

من المتوقع أن يكون الإطلاق الأول لقمر اصطناعي باستخدام Ravn X هو مهمة إطلاق القمر الاصطناعي الصغير التابع لقوة الفضاء الأميركية ASLON-45 في عام 2021.

يساوي طول الدرون حافلتين مدرسيتين، أي حوالي 80 قدماً، ويمكنه حمل أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى 500 كغم بشكل مستقل تماماً وبدون الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة.