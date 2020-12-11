“العطية” يتصدَّر الجولة الرابعة من كأس العالم ضمن باها حائل تويوتا الدولي 2020م

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تصدر السائق القطري ناصر بن صالح العطيَّة فئة السيارات في باها حائل الدولي 2020، ضمن المرحلة الأولى من الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية التي انطلقت من الرديفة-جبة، وكان أول الواصلين لنقطة النهاية، واجتاز العطية مسافة المرحلة الخاصة، بطول 251.81 كيلومتر خلال 3:12:23 ساعات، وبفارِقِ 2:50 دقيقَتَيْن عن المتسابق الماتادور الإسباني كارلوس ساينز الأب.

وسجَّل الحائزان على ستَّة ألقاب في رالي داكار مُناصفةً بينهما، أسرع الأوقات خلال الأقسام الأخيرة من المرحلة، وكانت الكلمة الأخيرة لسائق تويوتا “هايلوكس” أمام سائق “ميني”، وخلفهما جاء “مستر داكار” الفِرنسي ستيفان بيترهانسيل، زميل ساينز في فريق “أكس رايد”، رغم أن ثُقبًا في أحد إطارات سياراته أدى لتأخره.

وأنهى السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي المرحلة في الترتيب الرابع في سيارة “هايلوكس”.

وشارك 28 سيارة في الفئة الدولية من أصل 54 سيارة كان من المُقرَّر أن تُشارك في هذه الفئة، وقد تحوَّل عددٌ من المُشاركين في الفئة الدولية إلى فئة الرالي الوطني، منهم السائق كاميليا ليباروتي والسعودي صالح العبدالعالي، الفائز بلقب الرالي 2020، حيث ارتفع عدد المُشاركين في الفئة الوطنية إلى 44 سائقًا.

وكان السائق التشيكي مارتين بروكوب قد تعرض لمُشكلةً تقنيةً في سيارته فورد “رابتور آر أس كروس كانتري” قبل بداية المرحلة، ولم يدخل في غمار المُنافسات خلال المرحلة.

وتصدَّر العطية والسائق السعودي ياسر بن حمَد بن سعيدان وساينز فئة الرالي الدولي في أول 66 كيلومتر من المرحلة، في حين تجاوزَ الروسي فلاديمير فاسيلييف مُنافسه على لقب السائقين في كأس العالم للباها السائق الهولندي بِرنهارد تين برينكي في وقتٍ مُبكرٍ من المرحلة، في حين تراجعَ السائق البولندي ياكوب “كوبا” برزيغونسكي 12 دقيقةً عن المُتصدِّر، ازدادَ هذا الفارق مع تقدُّم المرحلة، وبعد 108 كيلومترات داخل المرحلة تغيَّر ترتيب الصدارة مع العطية وساينز الراجحي، واستمر الوضع هكذا بعد 165 كيلومتر داخل المرحلة، وأنهى السائقون “العطية وساينز وبيترهانسيل والراجحي” المرحلة في المراكز الأربعة الأولى، واحتل فاسيلييف المركز الخامس، وتين برينكي سادسًا، وذلك بعد تعرضه لانثقاب بطيء في القسم الأخير من المرحلة، ووصل الروسي دِنيس كروتوف ثامنًا، وأبلَغَ ابن سعيدان عن تعطُّل في نظام التعليق في سيارته مما كلَّفه خسارة تحقيق نتيجة جيدة.

أما في فئة “تي 4” فقد عانى السائق البولندي آرون دومزالا من مُشكلة في عُلبة التُروس، جعلته يُعاني في بداية المرحلة، ومن ثم أُجبِر على تغيير اثنين من محاور نقل الحركة في مركبته بعد اجتياز 60 كيلومتر داخل المرحلة، الأمر الذي أجبره على إكمال المرحلة بدفعٍ ثُنائي، هذا وصدر قرار إنفاذ عُقوبة قُصوى على البولندي بعد انتهاء المرحلة.

واحتل السائق الهولندي كيس كوولن في مركبته المركز السابع في الترتيب العام بعد اجتياز أول 108 كيلومترات من المرحلة، والأول في فئة “تي 4″، حيث أنهى المرحلة في المركز الـ 13 في الترتيب العام، والأول في فئته، أمام مُنافسيه القطري خليفة بن ناصر العطية ولورنسو روسا.

وفي فئة “تي 3″، فقد كانت المُنافسات أكثر نديةً، إذ دخل السائق السعودي صالح السيف في مُنافسة قوية مع البلجيكي غويام دي ميفيوس في مركبة “كان – أم” من تحضير فريق “ساوث رايسينغ”، وسجَّل السعودي أسرع الأوقات في هذه الفئة، وأنهاها سابعًا في الترتيب العام، بفارق 3:02 دقائق عن ميفيوس الذي احتل المركز التاسع في الترتيب العام.

وأنهى السائق الإماراتي خالد الجافلة المرحلة في المركز العاشر في سيارة تويوتا، تلاه السائقان ميروسلاف زابليتال في سيارة فورد والهولندي إريك فان لوون في سيارة تويوتا.

وفي فئة الدرّاجات النارية، شاركت 19 درّاجة نارية و 18 درّاجة رُباعية “كوادز”، تصدَّر الفِرنسي أدريان فان بيفِرِن الترتيب العام لهذه الفئة درّاجته ياماها “دبليو آر أف 450” بفارقٍ مُريح بلغ 9:08 دقائق عن البولندي كونراد دابروفسكي بد اجتياز أول 66 كيلومتر من المرحلة، ارتفعت إلى 19:19 دقيقة عند نُقطة إعادة التزوُّد بالوقود.

واجتازَ الفِرنسي المرحلةَ خلال 2:48:11 ساعتين، وبفارق 25:09 دقيقة عن البولندي، وكان المركز الثالث من نصيب الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم.

في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات، كان أسرع توقيت من نصيب الدرّاج السعودي رياض الشمري، تلاهُ عبدالعزيز الشيبان وحلَّ عبدالمجيد الخُليفي، الفائز بهذه الفئة عدة مرّات في رالي حائل، في المركز الثالث.

وتنطلق صباح الغد في الساعة 09:04 المرحلة الأخيرة من جبة – قناء وتبلغ المسافة الخاصة 275.54 كيلومتر، صباح يوم السبت، وتتجه نحو الغرب من مدينة حائل.

الترتيب العام المُؤقت بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

فئة السيارات:

01- ناصر بن صالح العطية (قطر)/ ماتيو بوميل (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس” – 3:12:23 ساعات

02- كارلوس ساينز الأب (إسبانيا)/ لوكاس كروز (إسبانيا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي” – 3:15:13 ساعات

03- ستيفان بيترهانسيل (فِرنسا)/ إدوار بولانجيه (فِرنسا) – ميني “جون كووبر ووركس باغي” – 3:18:33 ساعات

04- يزيد بن مُحمَّد الراجحي (السعودية)/ ديرك فون تسيتسفيتس (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” – 3:21:19 ساعات

05- فلاديمير فاسيلييف (روسيا)/ دميترو تسيرو (أوكرانيا) – ميني “جون كووبر ووركس رالي” – 3:26:04 ساعات

06- بِرنهارد تين برينكي (هولندا)/ توم كولسول (بلجيكا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” – 3:32:49 ساعات

07- صالح السيف (السعودية)/ لوران ليكتلِوتشيه (فِرنسا) – “كان – أم” “مافِريك أكس 3” – 3:37:41 ساعات

08- دِنيس كروتوف (روسيا)/ قُسطنطين جيلستوف (روسيا) – ميني “أول 4 رايسينغ” – 3:38:27 ساعات

09- غويام دي ميفيوس (بلجيكا)/ مارتين ويداغي (بلجيكا) – “كان – أم” “مافِريك أكس 3” – 3:40:43 ساعات

10- خالد الجافلة (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) – تويوتا “هايلوكس” – 3:43:36 ساعات

11- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 3:43:50 ساعات

12- إريك فان لوون (هولندا)/ سيباستيان ديلاونيه (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” – 3:45:16 ساعات

13- كيس كوولِن (هولندا)/ يورغِن فان دين غووربِرغ (هولندا) – “كان – أم” “مافِريك أكس 3” – ساعات

14- ماتيو سيرادوري (فِرنسا)/ فابيان لوركين (بلجيكا) – “أس آر تي” “سي آر 6 باغي” – 3:47:54 ساعات

الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

الدرّاج والدرّاجة:

01- أدريان فان بيفِرِن (فِرنسا) – ياماها “دبليو آر 450 أف” – 2:48:11 ساعتين

02- كونراد دابروفسكي (بولندا) – “كاي تي أم 450 رالي رِبليكا” – 3:13:20 ساعات

03- مشعل الغُنيم (السعودية) – “كاي تي أم 450 رالي رِبليكا” – 3:26:59 ساعات

04- أنس الرهياني (السعودية) – “كاي تي أم – 450” – 3:42:58 ساعات

05- عدلي عبدالإله (السعودية) – “كاي تي أم – 450” – 4:00:52 ساعات

06- عبدالحليم المُغيرة (السعودية) – “كاي تي أم – إي أكس سي 450” – 4:05:56 ساعات

الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز” بعد انتهاء المرحلة الخاصة الأولى:

الدرّاج والدرّاجة:

01- رياض الشمري (السعودية) – ياماها “واي أف زد 450” – 3:27:39 ساعات

02- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها “450” – 3:31:04 ساعات

03- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها “700” – 3:47:41 ساعات

04- وليد الناهض (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 3:51:59 ساعات

05- فيصل الشمَّري (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 3:53:28 ساعات

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