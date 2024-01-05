“آبل” تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات

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بعد ساعات من إطلاقه، سحبت شركة “آبل”، عملاق التكنولوجيا، الإصدار التجريبي الثاني لتحديث iOS 17.3 بسبب تقارير عن تعطل هواتف آيفون بشكل كبير بعد تحميل وتثبيت التحديث.

تم إزالة الإصدارات التجريبية للتحديثات من مركز المطورين، وأصبحت غير متاحة للتنزيل.

وظهرت شكاوى عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعطل الهواتف بعد تثبيت الإصدار الجديد، حيث تصبح الهواتف في حلقة التمهيد وتتجمد في بداية التشغيل.

هذا يمثل مشكلة كبيرة للمستخدمين الذين قد يفقدون بياناتهم إذا لم يكن لديهم نسخ احتياطية.

بعض المستخدمين ذكروا أن مشكلة تعطل الهواتف قد تكون مرتبطة بميزة “الضغط من الخلف Back Tap”، ولكن لا توجد توضيحات رسمية من “آبل” حتى الآن.

وتعمل “آبل” على اختبار تحديث iOS 17.3 التجريبي، الذي يأتي مع تحسينات ومزايا جديدة، بما في ذلك ميزة حماية الهواتف المفقودة.