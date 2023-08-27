“آلام المعدة” إنذار مبكر لـ “النوبات القلبية”

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حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة “جيونغ سانغ” الوطنية بكوريا الجنوبية، من أن التعرض المتكرر لآلام المعدة قد يكون أحد الأعراض المبكرة للإصابة بالنوبات القلبية.

وجاءت هذه النتائج بعد جمع البيانات من سجل مرضى احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) في البلاد، حيث تصدرت آلام المعدة قائمة الأعراض التي عانى منها المرضى قبل إصابتهم بالمرض.

وتضم أعراض النوبة القلبية أيضاً ألماً في الصدر، وألماً منتشراً في الذراعين والفك والرقبة، والدوخة، والتعرق البارد، وضيق في التنفس، والإجهاد، وفقدان الوعي.