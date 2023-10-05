آل مرضي يحقق برونزية الجوجيتسو

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حقق عبدالملك آل مرضي لاعب ⁧‫المنتخب السعودي‬⁩ للجوجيتسو، الخميس، ذهبية منافسات 62 كجم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2022».

وبدأ آل مرضي مشواره في المنافسة بالانتصار على المنغولي باتسوري باتولجا 6-0 في دور الـ32، قبل أن يكسب الإيراني ستار مهران 2-0 ضمن ثمن النهائي، وفاز بالإخضاع على الفلبيني ليم مارك ألكسندر، ليتأهل بذلك إلى نصف النهائي.

وخسر عبدالملك أمام الإماراتي خالد البلوشي في دور الـ4، وينتقل إلى دور الفرصة الثانية للمنافسة على الميدالية البرونزية، حيث كسب الأردني خليل الأرناؤوط بالإخضاع وحسم الميدالية البرونزية.



وارتفعت ميداليات السعودية في دورة الأسياد إلى 7، حيث انضمت البرونزية لمثيلتها التي حققها حسين آل حزم، إضافة إلى ذهبيتي يوسف مسرحي وعيسى غزواني، وفضيتي عبدالله أبكر ومحمد تولو.