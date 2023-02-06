أبحاث علمية تكشف تأثيرات محتملة للقرفة على الذاكرة والتعلُّم

واستخلص الباحثون البيانات ذات الصلة بكل هذه الدراسات، بما يشمل الباحث، وسنة النشر، والمركب أو نوع القرفة المستخدمة، ومجتمع الدراسة، وأحجام العينات، وجرعات القرفة أو مكوناتها النشطة بيولوجيًّا المستخدمة، وجنس وعمر المشاركين، والمدة وطريقة الاستهلاك، والنتائج التي تم التوصل إليها.. ثم قامت المراجعة المنهجية بتقييم جودة وموثوقية الدراسات بالنظر إلى تصميمها، وحجم العينة، ومعايير الاشتمال، والجوانب المنهجية الأخرى.