«أبل» تحذر من وضع الهواتف المبللة في الأرز.. التلف وارد

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في السنوات الأخيرة، انتشرت فكرة أن وضع الهاتف المبلل في الأرز يمكن أن يساعد في امتصاص الرطوبة وإعادة الجهاز إلى حالته الطبيعية.

ومع ذلك، حذرت شركة أبل من استخدام حبوب الأرز لتجفيف هواتف آيفون المبللة أو المغمورة في السوائل،.

وأوصت الشركة بضرورة الصبر عند تعرض هاتف آيفون للماء، ونصحت بإغلاق الجهاز والإمساك به وهزه لبعض الوقت، مع الاحتفاظ بفتحة الشحن موجهة لأسفل لمحاولة التخلص من الرطوبة المتراكمة به.

وبعد ذلك، يجب ترك الهاتف في مكان جيد التهوية ليجف بشكل طبيعي، وقد يستغرق ذلك يومًا كاملاً، وبعد جفافه تمامًا، يمكن توصيل الهاتف بالشاحن ومحاولة تشغيله بعد التأكد من استجابته للشحن.

وقد يظهر أحيانًا تحذير بوجود سائل في منفذ الشحن إذا تمت محاولة شحن الهاتف واستخدامه قبل أن يجف تمامًا، لذا ينصح بتأجيل استخدامه حتى يجف بالكامل.

وإذا تم تكرار الخطوات السابقة وبقي الهاتف غير قادر على العمل بعد انتظاره لمدة 24 ساعة، فيجب التوجه إلى مركز صيانة معتمد تابع لشركة أبل للتعامل مع الهاتف.

وعادة تنصح العديد من المواقع على الإنترنت بوضع الهاتف في إناء مليء بالأرز أو استخدام مجفف الشعر وما شابه ذلك لتجفيفه.

وعلى الرغم من أن هذه الطرق قد تساعد في امتصاص الرطوبة من الهاتف، إلا أن أبل تحذر صراحة من استخدامها، حيث يمكن لحبيبات الأرز الصغيرة أو غيرها من المواد أن تتسبب في تلف الجهاز.

كما حذرت الشركة أيضًا من استخدام الأدوات القطنية أو المجففات الهوائية أو مصادر الحرارة الخارجية لتجفيف الهاتف.

والجدير بالذكر أن هواتف آيفون الحالية مصممة لتكون مقاومة للماء والأتربة وفقًا للمعيار IP68، على العكس من الإصدارات القديمة، ولكن من الوارد حدوث بعض المشكلات عند غمر الهواتف كلياً في الماء لوقت طويل.