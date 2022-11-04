«أبل» تصدر هاتفاً ذهبياً عيار 18 قيراطاً

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كشفت شركة «أبل» عن إصدار نسخة محدودة من هاتف ذهبي عيار 18 قيراطاً.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يتميز بوجود ساعة رولكس على ظهره، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» نقلاً عن موقع «The Sun».

ولفتت إلى أن سعره يصل إلى 121 ألف جنيه استرليني، وتم تصميم ثلاث نسخ فقط منه لأثرياء العالم.

واستخدم المطورون ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا من الذهب الأصفر لتعبئة ثمانية ماسات على الجزء الخلفي من الهاتف.

والهاتف مصبوب من الذهب عيار 18 قيراطاً، إضافة إلى سلسلة من الأوجه والمفاتيح الزخرفية، وجسم العلبة مصنوع من التيتانيوم المطلي بطلاء أسود، ويشبه هيكل الهاتف سيارات السباق في الثلاثينيات من القرن الماضي.