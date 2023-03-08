“أبل” تطلق “آيفون 14” باللون الأصفر الأسبوع المقبل

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أطلقت شركة “أبل” الأمريكية نسخة من هاتفي “آيفون 14″ و”آيفون 14 بلس” باللون الأصفر الجديد، مبينة أنه سيكون متاحاً للبيع يوم 14 مارس الجاري.

وكان آخر إصدار للون الأصفر في سلسلة آيفون 11، حيث تسعى الشركة زيادة المبيعات من خلال إطلاق لون جديد كما جرت العادة بشكل سنوي.

وأشارت الشركة أن “آيفون 14 بلس” يوفر أطول عمر بطارية في جهاز آيفون على الإطلاق.

وأكد نائب رئيس الشركة لتسويق المنتجات حول العالم، بوب بورشرز، أن التشكيلة الجديدة تمثل إضافة مشوقة.

وأضاف: “يجتمع عمر البطارية الاستثنائي، والتصميم خفيف الوزن، والكاميرا الاحترافية وتصوير الفيديو، مع إمكانات الأمان غير المسبوقة، وخدمة طوارئ “إس أو إس” عبر القمر الصناعي.