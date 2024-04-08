أبها يستعيد اتزانه بثنائية في الفتح بدوري روشن

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تجاوز أبها صدمة هزيمته الثقيلة أمام النصر في المرحلة الماضية ببطولة دوري روشن، وودع مراكز الهبوط في المسابقة.

وتغلب أبها 2 / 1 على ضيفه الفتح، اليوم الأحد، في المرحلة الـ27 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الرائد على ضيفه الحزم 2 / صفر، والفيحاء على ضيفه الأخدود 3 / صفر.

وتقمص البولندي جريجورز كريشويا دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي أبها في الدقيقتين السادسة و57 على الترتيب، في حين أحرز كريستيان تيو هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد أبها، الذي تلقى خسارة قاسية صفر / 8 أمام ضيفه النصر (المتصدر) في المرحلة الماضية، إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، توقف رصيد الفتح، الذي حقق فوزين فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالمسابقة، عند 37 نقطة في المركز السابع